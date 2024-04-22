В Тульской области бурый медведь попал в фотоловушку

Фото минприроды Тульской области.

Это уже второй случай фиксации на подкормочной площадке этого животного в нашем регионе.

В апреле этого года на границе Тульской и Калужской областей в Суворовском районе фотоловушка зафиксировала бурого медведя возрастом ориентировочно более трех лет. Об этом сообщает минприроды нашего региона.

Отметим, что бурый медведь занесен в Красную книгу. Это уже второй случай фиксации на подкормочной площадке данного животного в Тульской области. Первый был зафиксирован в октябре 2023 года.

Минприроды призывает жителей и гостей региона быть внимательными, находясь за пределами населенных пунктов, соблюдать осторожность и осмотрительность, избегать в лесу участков с высокой травой, не оставлять пищевые отходы по маршруту передвижения, передвигаться шумно, носить светоотражающую одежду.

Соблюдение этих мер предосторожности снизит вероятность приближения к вам животного.