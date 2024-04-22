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Три важных вопроса о «гаражной амнистии»
Фото из архива Myslo.

Три важных вопроса о «гаражной амнистии»

Отвечают специалисты Росреестра.

Куда обращаться со всеми документами и каков порядок регистрации?

Владельцу гаража необходимо обратиться со всеми необходимыми документами в орган местного самоуправления. Именно он принимает решение о предоставлении земельного участка под гаражом.
После того как владелец гаража получит разрешение, ему нужно пройти процедуру подготовки необходимых документов: схемы расположения земельного участка на территории, межевого и технического планов и т. д. После этого орган местного самоуправления самостоятельно подаст документы в региональный Росреестр для постановки земельного участка и гаража на кадастровый учет. Результаты регистрации гражданин может увидеть в своем «Личном кабинете» на портале Госуслуг.

Какие гаражи подходят под «гаражную амнистию»?

У объекта недвижимого имущества должен быть фундамент, стены и крыша. Гараж должен быть создан из строительных материалов, используемых для капитального строительства, таких как кирпич, бетонные плиты и т. д. Если гараж не отвечает признакам, позволяющим отнести его к недвижимым вещам, такой гараж будет считаться некапитальным (движимое имущество). Права на некапитальный гараж не могут быть зарегистрированы.

Может ли наследник воспользоваться «гаражной амнистией», если гараж был передан по наследству?

Воспользоваться «гаражной амнистией» могут не только владельцы, но и наследники. В этом случае наследником должны быть представлены документы наследодателя, подтверждающие факт владения гаражом или факт выделения земельного участка для гаража, а также свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что таким наследником было унаследовано имущество данного гражданина. 

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