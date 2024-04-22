В этом году в Туле высадят более 6 тысяч саженцев

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле специалисты приступили к высадке саженцев. Первые в этом сезоне 560 кустов посадили в ходе субботника на ул. Новомосковской в Туле, на ул. Октябрьской, М. Горького и Пушкина в п. К. Гора, в д. Скорнево, 10 лип появились на ул. Пузакова.

— Озеленение в этом году мы начали с высадки кустарника. Это сирень и пузыреплодник с красными и желтыми листьями. Лиственные кустарники хорошо защищают от пыли, служат украшением, особенно сирень в пору цветения. Глава администрации города Илья Беспалов поставил задачу уделять особое внимание озеленению и максимально сохранять зеленые насаждения, — рассказала референт управления по благоустройству Ольга Кирюшина.

Как сообщает городская администрация, в этом году в Туле планируют высадить более 6 тысяч саженцев: 2770 деревьев (липа, клен) и 3300 кустарников (сирень, спирея, кизильник, дерен, гортензия).

На клумбы города высадят 250 000 шт. однолетней рассады (тагетес, петунья, сальвия, бегония, хлорофитум, колеус, цинерария), около 2000 шт. многолетних растений (пион, роза, хоста, герань).