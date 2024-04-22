Тульские производители отправили более 500 тонн пряников в 30 стран

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В 2023 году тульские производители отправили в 30 стран мира 586 тонн пряников. С начала этого года экспортировано почти 250 тонн пряничной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Тульской таможни.

Кроме того, экспорт белевской пастилы и зефира составил 440 тонн в 2023 году и 100 тонн с начала 2024 года.

— Тульские продуктовые бренды не только популярны в России, но и известны на внешнем рынке. Ключевые покупатели тульских пряников и белевской пастилы — Китай, Таджикистан, Узбекистан, Монголия, ОАЭ, а также страны ЕАЭС, — отметил начальник Тульской таможни Максим Великанов.

