  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские производители отправили более 500 тонн пряников в 30 стран - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские производители отправили более 500 тонн пряников в 30 стран
Фото из архива Myslo.

Тульские производители отправили более 500 тонн пряников в 30 стран

Такова статистика за прошлый год.

В 2023 году тульские производители отправили в 30 стран мира 586 тонн пряников. С начала этого года экспортировано почти 250 тонн пряничной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Тульской таможни.

Кроме того, экспорт белевской пастилы и зефира составил 440 тонн в 2023 году и 100 тонн с начала 2024 года.

— Тульские продуктовые бренды не только популярны в России, но и известны на внешнем рынке. Ключевые покупатели тульских пряников и белевской пастилы — Китай, Таджикистан, Узбекистан, Монголия, ОАЭ, а также страны ЕАЭС, — отметил начальник Тульской таможни Максим Великанов.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пряникипастилаэкспорттаможня

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
24 апреля на нескольких улицах Пролетарского района отключат воду
24 апреля на нескольких улицах Пролетарского района отключат воду
Тулячка Анна Вайвод выступила в шоу «Звезда-2024»
Тулячка Анна Вайвод выступила в шоу «Звезда-2024»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.