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Тулячка Анна Вайвод выступила в шоу «Звезда-2024»

Тулячка Анна Вайвод выступила в шоу «Звезда-2024»

Результаты отборочного тура огласят через неделю.

В музыкальном шоу на телеканале «Звезда» выступила Анна Вайвод. Уроженка Тульской области исполнила композицию группы Маша и Медведи «Земля».

Запись отборочного тура показали в эфире 20 апреля. Зрителям предложили отдать голос за тулячку — именно от них зависит, пройдет ли она дальше. Голосование завершилось в ночь на 22 апреля. Его результаты будут известны через неделю. 

 

Анна Вайвод родилась в Дубне. Она лауреат всероссийских и международных конкурсов, в этом году представляет Тульскую область на музыкальном шоу. 

«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России. Конкурс собрал самых талантливых и ярких исполнителей из разных частей страны. Лучших вокалистов определят телезрители путем голосования, а также эксперты в области музыки.

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телеканал Звездазвезда 2024
Люди
Анна Вайвод
Место
ДубнаТула
 

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