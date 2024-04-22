Тулячка Анна Вайвод выступила в шоу «Звезда-2024»

В музыкальном шоу на телеканале «Звезда» выступила Анна Вайвод. Уроженка Тульской области исполнила композицию группы Маша и Медведи «Земля».

Запись отборочного тура показали в эфире 20 апреля. Зрителям предложили отдать голос за тулячку — именно от них зависит, пройдет ли она дальше. Голосование завершилось в ночь на 22 апреля. Его результаты будут известны через неделю.

Анна Вайвод родилась в Дубне. Она лауреат всероссийских и международных конкурсов, в этом году представляет Тульскую область на музыкальном шоу.

«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России. Конкурс собрал самых талантливых и ярких исполнителей из разных частей страны. Лучших вокалистов определят телезрители путем голосования, а также эксперты в области музыки.