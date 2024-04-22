На Конном дворе Куликова поля поселились удмуртские лошади Бербера и Коломбина

Фото пресс-службы музея-заповедника "Куликово поле".

Поголовье Конного двора Государственного музея-заповедника «Куликово поле» пополнилось двумя представительницами редкой вятской породы лошадей. Покладистые и трудолюбивые животные прибыли в село Монастырщино из Удмуртии и готовятся к знакомству с посетителями.

Восьмилетняя Коломбина редкой каурой масти и пятилетняя Бербера масти мышастой заселились на Конный двор в марте, преодолев почти тысячу километров пути. Кобыл вятской породы привезли в Монастырщино из деревни Наговицыно Дебесского района Удмуртской Республики. Сейчас лошадки проходят в карантинной зоне адаптацию, необходимую для всех новичков. Специалисты отмечают, что животные аборигенной вятской породы, сформированной практически без участия человека, выносливы, здоровы, трудолюбивы и в содержании неприхотливы.

— Заполучить кобыл вятской — самой старой из русских пород — было непросто, заводчики со всей Центральной России предлагали нам только меринов, — рассказала о трудностях поиска Берберы и Коломбины заведующая Конным двором музея-заповедника «Куликово поле» Марина Кулешова. — Нам помогли коллеги из липецкого природного парка «Олений». В грациозных уральских лошадок сотрудники Конного двора влюбились с первого взгляда и сделают все, чтобы животным на тульской земле было хорошо, как дома.

Специалисты музея узнали у прежних хозяев о рационе лошадей, режиме питания, распорядке дня и любимых лакомствах.

Как только новенькие жительницы полностью адаптируются на Куликовом поле — освоят основной тренировочный плац на территории Конного двора и площадки для катания посетителей в Моховом и Монастырщино, их выведут в бескрайнюю ковыльную степь и проведут по маршрутам, на которых им предстоит работать во время конно-полевых выездов.

Как сообщает пресс-служба музея, лошади поодиночке будут катать опытных и начинающих всадников верхом, а в паре — мчать ездоков по степным просторам в бричке в теплое время года и в санях зимой.

В планах музея — подобрать уроженкам Урала достойную подругу и поставить красавиц в русскую тройку.