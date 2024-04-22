Москвичка подделала документы для регистрации сына в Белевском районе: дело рассмотрит суд

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43-летнюю москвичку обвиняют в приобретении, хранении в целях использования и использовании заведомо поддельных паспорта гражданина и иного официального документа, предоставляющего права. Ей грозит уголовное наказание.

Так, москвичка приобрела у неустановленного лица за 75 тыс. руб. поддельную регистрацию в паспорте, а также бланк уведомления о прибытии ее сына, являющегося гражданином иностранного государства, в деревню Астафьево Белевского района.

12 декабря прошлого года женщина предоставила указанные документы для принятия ее несовершеннолетним сыном гражданства. В ходе проверки сотрудники отдела по вопросам миграции МОМВД России «Белевский» выявили подделку.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, уголовное дело направили в Суворовский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.