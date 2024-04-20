Депутаты и сотрудники аппарата Тульской городской Думы приняли участие в субботнике

В субботу, 20 апреля, в Туле состоялся субботник. В нем приняли участие жители, сотрудники органов местного самоуправления, учебных заведений, муниципальных учреждений города, коммунальные службы.

Члены всех партий, представленных в Тульской городской Думе, - заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, депутаты Владимир Ростовцев, Алексей Лебедев, Александр Маринков, Дмитрий Шишкин, Андрей Гурьянов и сотрудники аппарата привели в порядок территорию ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии» и прилегающие тротуары.

Совместно с сотрудниками медицинского учреждения депутаты и аппарат Думы убрали листву, подмели дорожки, побелили бордюры и деревья, покрасили игровое оборудование и беседки.

– Каждый год мы с коллегами проводим субботник на территории Центра детской психоневрологии. Это стало хорошей традицией. Маленькие пациенты учреждения теперь будут гулять по чистым дорожкам, играть на обновленной детской площадке, отдыхать в уютных беседках. Прогулки на свежем воздухе поспособствуют скорейшему выздоровлению детей. Мы рады, что можем сделать пребывание ребят здесь более комфортным, – отметила Анастасия Дементьева. – Сегодня мы также приведем в порядок воинские захоронения, депутаты проведут субботники в своих округах. Вместе мы сделаем наш город чище и уютнее. Спасибо всем, кто присоединился к уборке города.

Руководство Центра поблагодарило депутатов за помощь и всяческую поддержку, которые они оказывают медицинскому учреждению уже более 15 лет.

Также в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» работы по благоустройству прошли на территории воинского кладбища в Туле. В акции приняли участие председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, глава администрации Тулы Илья Беспалов, заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, Евгений Смолянинов, депутаты Дарья Герасимова, Дмитрий Федотов, Инна Шевелева, Олег Погорелов, Олег Даньшин, депутаты Тульской областной Думы.

На мемориальном месте покоятся останки установленных и безымянных солдат, погибших в ноябре 1941 года при героической обороне Тулы, а также похоронены сотрудники силовых ведомств, правоохранительных органов и участники СВО, погибшие при исполнении воинского долга.

Участники субботника возложили цветы и венки к памятному знаку у братского захоронения героев Великой Отечественной войны. Пройдет время, и здесь появится современный мемориал в честь тех, кто исполнил свой долг перед Отечеством. Макет этого монумента и в целом запланированные работы по благоустройству представлены на стенде. Территорию постепенно приводят в достойный вид: здесь проведено асфальтирование, озеленение, мощение плиткой, появились цветники. Рядом возведен храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Он построен по просьбе родственников военнослужащих, обратившихся к Николаю Воробьеву во время прошлогоднего апрельского субботника. Храм создавался с участием социальных партнеров регионального отделения партии, предпринимателей и неравнодушных людей. Открытие запланировано в мае.



В рамках сегодняшнего субботника единороссы вместе с сотрудниками администрации, главного управления по Центральному территориальному округу помогли в покраске бетонных частей входной группы, ворот, постаментов пушек-гаубиц и самих орудий, стоящих на входе, в уборке старого лапника, замене флагов, уборке смета. Всего в работах приняли участие порядка 150 человек.

– Традиционно в ходе весенних субботников мы наводим порядок на воинских захоронениях, мемориалах и памятных местах. Это дань уважения воинам, погибшим при защите Отечества. Очень приятно, что в этих акциях принимает участие наша молодежь, которая, я уверен, не даст угаснуть памяти. Сегодня, когда западные страны пытаются переписать историю, исказить факты очень важно сохранить для будущих поколений правду о мужественных людях, которые отдали свои жизни за Родину. Участие в таких мероприятиях позволяет нам не только словом, но и делом отдать почести героям, – отметил Евгений Смолянинов.