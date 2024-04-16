Туляков приглашают стать донорами

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В период с 15 по 20 апреля ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает всех желающих сдать донорами.

Адреса приёма:

Тула, ул. Ф. Энгельса, 56, с 8.00 до 12.00.

Тула, ул. Майская, 3, с 8.00 до 11.00.

Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, с 8.00 до 10.00.

Ефремов, ул. Дружбы, 9-б, с 8.00 до 10.00.

Предварительная запись на сайте по ссылке. Записываться необязательно донорам с резус-отрицательной группой; донорам, решившим сдать кровь первый раз в жизни.

Как сообщает минздрав Тульской области, стать донором может любой человек от 18 лет, прошедший обследование и с массой тела не менее 50 кг.

Перед сдачей крови важно придерживаться рекомендаций: избегать определенных продуктов, воздерживаться от алкоголя и курения, а также питаться правильно.

В ведомстве отмечают: сдача крови безопасна и помогает организму быстрее восстановиться после потери крови. Помните, что можно сдавать кровь 1 раз в 2 месяца и плазму 1 раз в 7-14 дней.

Ежегодно 20 апреля в России отмечают Национальный день донора крови. Он посвящен как самим донорам, так и врачам, которые проводят забор крови, её тщательное обследование, обеспечивая на всех этапах заготовки безопасность переливания крови для пациентов.

