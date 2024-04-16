  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляков приглашают стать донорами - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают стать донорами
Изображение от Freepik.

Туляков приглашают стать донорами

В России по инициативе Минздрава стартовала Неделя популяризации донорства крови.

В период с 15 по 20 апреля ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает всех желающих сдать донорами.

Адреса приёма:

  • Тула, ул. Ф. Энгельса, 56, с 8.00 до 12.00.
  • Тула, ул. Майская, 3, с 8.00 до 11.00.
  • Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, с 8.00 до 10.00.
  • Ефремов, ул. Дружбы, 9-б, с 8.00 до 10.00.

Предварительная запись на сайте по ссылке. Записываться необязательно донорам с резус-отрицательной группой; донорам, решившим сдать кровь первый раз в жизни.

Как сообщает минздрав Тульской области, стать донором может любой человек от 18 лет, прошедший обследование и с массой тела не менее 50 кг.

Перед сдачей крови важно придерживаться рекомендаций: избегать определенных продуктов, воздерживаться от алкоголя и курения, а также питаться правильно.

В ведомстве отмечают: сдача крови безопасна и помогает организму быстрее восстановиться после потери крови. Помните, что можно сдавать кровь 1 раз в 2 месяца и плазму 1 раз в 7-14 дней.

 

Ежегодно 20 апреля в России отмечают Национальный день донора крови. Он посвящен как самим донорам, так и врачам, которые проводят забор крови, её тщательное обследование, обеспечивая на всех этапах заготовки безопасность переливания крови для пациентов.
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:30 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
доноры
В Туле снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ
В Туле снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ
В Туле из частного дома сбежал крокодил Гоша: нашедшему награда!
В Туле из частного дома сбежал крокодил Гоша: нашедшему награда!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.