  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Исследование: туляки рассчитывают на зарплату в 56 тысяч рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Исследование: туляки рассчитывают на зарплату в 56 тысяч рублей
Фото Дмитрия Дзюбина.

Исследование: туляки рассчитывают на зарплату в 56 тысяч рублей

Эти зарплатные ожидания на 11% ниже, чем в целом по России.

Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru проанализировала мартовские резюме жителей регионов ЦФО.

Средняя ожидаемая заработная плата в Центральном федеральном округе по итогам марта 2024 года составила 80 тыс. руб., что на 26% больше, чем ожидания соискателей в среднем по России (63,7 тыс. руб.). 

Первые два места в ЦФО по величине желаемых зарплат заняли Москва и Московская область: здесь соискатели хотят зарабатывать в среднем по 90 тыс. руб. и 71,9 тыс. руб. соответственно. На третьем месте оказалась Калужская область — соискатели здесь рассчитывают на зарплату в 59,4 тыс. руб.

Средние зарплатные ожидания жителей Тульской области в марте 2024 года составили 56,5 тыс. руб., что на 11% ниже, чем в целом по России. 

Снимок экрана 2024-04-11 154157.png

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 15:49 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
зарплата
Росгосстрах и ВТБ: большинство россиян тратят на ремонт дачи до 500 тыс. рублей
Росгосстрах и ВТБ: большинство россиян тратят на ремонт дачи до 500 тыс. рублей
В Ефремове ликвидируют последствия обвала архитектурной конструкции на ж/д станции
В Ефремове ликвидируют последствия обвала архитектурной конструкции на ж/д станции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.