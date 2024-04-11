Исследование: туляки рассчитывают на зарплату в 56 тысяч рублей

Фото Дмитрия Дзюбина.

Эти зарплатные ожидания на 11% ниже, чем в целом по России.

Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru проанализировала мартовские резюме жителей регионов ЦФО.

Средняя ожидаемая заработная плата в Центральном федеральном округе по итогам марта 2024 года составила 80 тыс. руб., что на 26% больше, чем ожидания соискателей в среднем по России (63,7 тыс. руб.).

Первые два места в ЦФО по величине желаемых зарплат заняли Москва и Московская область: здесь соискатели хотят зарабатывать в среднем по 90 тыс. руб. и 71,9 тыс. руб. соответственно. На третьем месте оказалась Калужская область — соискатели здесь рассчитывают на зарплату в 59,4 тыс. руб.