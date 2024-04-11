В Ефремове ликвидируют последствия обвала архитектурной конструкции на ж/д станции

На железнодорожной станции в Ефремове работают сотрудники РЖД. Они ликвидируют последствия обвала. На месте разрушения натянули зеленый тент.

Как сообщили в муниципалитете, последствия обвала уберут до конца сегодняшнего дня.

Напомним, ложа обвалилась вечером 10 апреля. Разрушения обнаружили утром 11 апреля. Как прокомментировали в администрации города, причиной стал стаявший снег. Территория принадлежит РЖД — они же и занимаются восстановлением.

Никто не пострадал, поезда курсируют в обычном режиме.