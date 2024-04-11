  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Ефремове ликвидируют последствия обвала архитектурной конструкции на ж/д станции - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Ефремове ликвидируют последствия обвала архитектурной конструкции на ж/д станции

В Ефремове ликвидируют последствия обвала архитектурной конструкции на ж/д станции

На месте работают сотрудники РЖД.

На железнодорожной станции в Ефремове работают сотрудники РЖД. Они ликвидируют последствия обвала. На месте разрушения натянули зеленый тент.

photo_2024-04-11_15-16-27 (2).jpg

Как сообщили в муниципалитете, последствия обвала уберут до конца сегодняшнего дня. 

Напомним, ложа обвалилась вечером 10 апреля. Разрушения обнаружили утром 11 апреля. Как прокомментировали в администрации города, причиной стал стаявший снег. Территория принадлежит РЖД — они же и занимаются восстановлением.

Никто не пострадал, поезда курсируют в обычном режиме. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:34 0
Другие статьи по темам
Событие
обвал
Место
ЕфремовРЖДжелезнодорожная станция
 
Исследование: туляки рассчитывают на зарплату в 56 тысяч рублей
Исследование: туляки рассчитывают на зарплату в 56 тысяч рублей
В Туле водителя оштрафовали за неуважение к пешеходам
В Туле водителя оштрафовали за неуважение к пешеходам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.