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В Туле будущих родителей приглашают на день открытых дверей в перинатальном центре

В Туле будущих родителей приглашают на день открытых дверей в перинатальном центре

Мероприятие состоится уже сегодня.

10 апреля в 16:00 в Тульском областном перинатальном центре (г. Тула, ул. Вильямса, 1-д) состоится день открытых дверей. Мероприятие проходит в рамках Всероссийского дня беременных, который отмечается 7 апреля.

Будущие родители посетят отделения нового корпуса перинатального центра и познакомятся с возможностями оказания медицинской помощи и условиями пребывания, встретятся с акушерами-гинекологами и представителями отдела ЗАГС. В ходе экскурсии женщины могут задать все интересующие их вопросы врачам, посетить родильные боксы и палаты для родильниц. 

Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Особое внимание будет уделено вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями. На поддержку семей с детьми также направлен нацпроект «Демография».
 

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сегодня, в 13:27 +2
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