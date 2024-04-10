В Туле будущих родителей приглашают на день открытых дверей в перинатальном центре

10 апреля в 16:00 в Тульском областном перинатальном центре (г. Тула, ул. Вильямса, 1-д) состоится день открытых дверей. Мероприятие проходит в рамках Всероссийского дня беременных, который отмечается 7 апреля.

Будущие родители посетят отделения нового корпуса перинатального центра и познакомятся с возможностями оказания медицинской помощи и условиями пребывания, встретятся с акушерами-гинекологами и представителями отдела ЗАГС. В ходе экскурсии женщины могут задать все интересующие их вопросы врачам, посетить родильные боксы и палаты для родильниц.

Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Особое внимание будет уделено вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями. На поддержку семей с детьми также направлен нацпроект «Демография».

