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В Туле эксперты высчитывали расстояние от университета до магазина с вейпами

В Туле эксперты высчитывали расстояние от университета до магазина с вейпами

Спойлер: магазин оказался слишком близко к образовательному учреждению.

В Туле специалисты регионального Роспотребнадзора после обращения неравнодушного гражданина проверили деятельность магазина Vape Jungle на проспекте Ленина, 82.

В ходе проверки установлено, что в магазине, расположенном менее чем в 100 метрах от «Тульского государственного университета», в открытой выкладке находились вейпы, электронные сигареты и нагревательные системы. После этого Роспотребнадзор обратился в суд, требуя прекратить незаконную деятельность магазина.

Владелец торговой точки отчаянно протестовал против требований ведомства, и суд назначил судебную экспертизу. По её результатам было определено, что магазин находился всего лишь в 73 метрах от университета. 

В связи с этим решением суда деятельность табачного магазина по указанному адресу была запрещена. 

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