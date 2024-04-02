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Тульские следователи проверят законность работы сервисов по аренде самокатов
Фото из архива Myslo

Тульские следователи проверят законность работы сервисов по аренде самокатов

Поводом для вмешательства правоохранителей стал инцидент, произошедший 1 апреля на ул. Октябрьской.

Сотрудниками тульского СУ СК России проводится доследственная проверка по факту наезда электросамоката на местную жительницу.

Напомним, накануне на ул. Октябрьской 42-летний мужчина на арендованном электросамокате сбил 34-летнюю женщину. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Кроме того, они дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за оказание услуг по предоставлению электросамокатов в аренду.

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сегодня, в 21:21 +7
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Тула

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