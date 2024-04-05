С начала года тульские приставы выдворили за пределы России 91 нелегала

Фото Дмитрия Дзюбина.

За минувшие две недели судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов выдворили 18 жителей ближнего зарубежья, которые нарушили правила пребывания в России.

Все выдворенные мигранты проживали и работали в Тульской области без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории Российской Федерации.

— Иностранные граждане препровождены сотрудниками силового блока УФССП России по Тульской области до аэропорта в Москве и переданы сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала 2024 года 91 нелегальный мигрант, среди которых граждане Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, принудительно выдворен судебными приставами за пределы РФ.

