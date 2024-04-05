В Кимовске мужчина жестоко убил спящую знакомую

В Кимовске 59-летний местный житель обвиняется в убийстве.

Следствием установлено, что 27 января обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомой в вагончике на территории фермерского хозяйства в деревне Кропотово. Парочка поссорилась, и женщина ударила обвиняемого по лицу. Мужчина затаил обиду, дождался, пока знакомая уснет, и не менее 30 раз ударил её ножом — в шею и голову. От полученных ран потерпевшая скончалась.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.