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В Ясногорском районе предприятие завысило сроки годности 10 тонн молока
Фото: freepik.com

В Ясногорском районе предприятие завысило сроки годности 10 тонн молока

Россельхознадзор направил производителю предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.

Сотрудники ведомства проверили работу ООО «Маслово село». Предприятие находится в Ясногорском районе и специализируется на производстве молочной продукции.

Анализ производственных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» показал, что производитель искусственно увеличил срок годности 10 тонн молока.

Установлено, что фактическое производство готовой партии пищевой продукции не проводилось. Это является нарушением требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции». Предприятию объявлено предостережение.

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