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В Туле возросло число ДТП с самокатами
Фото Алексея Пирязева.

В Туле возросло число ДТП с самокатами

В связи с этим Госавтоинспекция проведет в регионе социальную кампанию «С СИМ безопасно колесим!».

Интенсивное развитие услуг кикшеринга на территории Тульской области спровоцировало существенный рост дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, в истекшем году было зарегистрировано 51 ДТП, а с начала весны 2024-го — шесть. Такую статистику озвучили в региональной Госавтоинспекции.

В связи с этим с апреля по октябрь в регионе пройдет социальная кампания «С СИМ безопасно колесим!». Сотрудники Госавтоинспекции проведут обучающие лекции и беседы с учащимися в образовательных организациях, а также консультационные мероприятия для родителей.

Также пройдут информационно-пропагандистские акции по предупреждению аварийности с участием СИМ и велотранспорта в местах отдыха и досуга, на точках их проката и продажи.

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сегодня, в 20:45 0
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