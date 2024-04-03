В Туле возросло число ДТП с самокатами

Фото Алексея Пирязева.

В связи с этим Госавтоинспекция проведет в регионе социальную кампанию «С СИМ безопасно колесим!».

Интенсивное развитие услуг кикшеринга на территории Тульской области спровоцировало существенный рост дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, в истекшем году было зарегистрировано 51 ДТП, а с начала весны 2024-го — шесть. Такую статистику озвучили в региональной Госавтоинспекции.

В связи с этим с апреля по октябрь в регионе пройдет социальная кампания «С СИМ безопасно колесим!». Сотрудники Госавтоинспекции проведут обучающие лекции и беседы с учащимися в образовательных организациях, а также консультационные мероприятия для родителей.

Также пройдут информационно-пропагандистские акции по предупреждению аварийности с участием СИМ и велотранспорта в местах отдыха и досуга, на точках их проката и продажи.