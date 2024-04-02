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Тульские приставы и полицейские составили 534 протокола на водителей-должников
Фото Алексея Пирязева.

Тульские приставы и полицейские составили 534 протокола на водителей-должников

За 12 дней прошло 11 рейдов.

С 18 по 29 марта сотрудники Госавтоинспекции и приставы УФССП провели профилактическое мероприятие «Должник», направленное на выявление и привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов.

За 12 дней прошло 11 рейдов, во время которых составили 534 протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ». Напомним, на одном из таких рейдов на прошлой неделе побывал Myslo. 

В Госавтоинспекции напомнили: ответственность за бездействие в случае назначения штрафа установлена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Решение по данному делу принимает суд и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы штрафа, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Какое бы ни было назначено наказание в пределах санкции, оно не освобождает должника от обязанности по уплате первоначально назначенного штрафа.

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сегодня, в 15:40 −2
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