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Жители ул. Маргелова: «Застройщики новых ЖК убивают нашу дорогу!»
Фото Алексея Пирязева и читателей Myslo

Жители ул. Маргелова: «Застройщики новых ЖК убивают нашу дорогу!»

По словам туляков, по единственному подъездному пути ежедневно курсируют грузовики со стройматериалами.

В нашу рубрику «Самые убитые дороги Тулы» обратились жители ул. Генерала Маргелова. По их словам, стремительная застройка этого района отрицательно сказывается на состоянии единственной дороги, ведущей к многоэтажкам.

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«Эту дорогу нещадно используют уже около 5 застройщиков. Невзирая на протесты жителей, администрация города разрешает очередное строительство, которое продолжает разрушать дорожную инфраструктуру на ул. Маргелова.

Под нашими окнами почти ежедневные пробки из машин владельцев новостроек. Автомобили с трудом разъезжаются на этих колдобинах, ведь от дороги там уже толком ничего и не осталось, а ее продолжают крушить грузовики, везущие материалы и технику для строек.

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Где обещанная дорога с Калужского шоссе? Почему все застройщики используют нашу маленькую несчастную дорожку, под которой проходят наши коммуникации? Почему не построить детские сады, поликлиники, школы, не отремонтировать дорогу? Почему вместо всего этого мы получаем очередной ЖК?..»

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сегодня, в 19:38 0
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Место
Тулаулица Генерала Маргелова

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