В Туле выявили контрабанду древесины почти на миллион рублей

Фото Тульской таможни.

Сотрудники Тульской таможни во взаимодействии с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России и региональным УФСБ России выявили факты незаконного вывоза 120 кубометров лесоматериалов. Стоимость товара превысила 900 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что экспорт древесины хвойных пород в Армению осуществлялся несколькими партиями в сентябре 2023 года через подставных лиц, зарегистрированных в Тульской области.

— При декларировании предоставлялись недействительные внешнеэкономические контракты, а также недостоверные документы о происхождении лесоматериалов, — сообщили в пресс-службе Тульской таможни.

Возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкции по данной статье предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.