  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле выявили контрабанду древесины почти на миллион рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле выявили контрабанду древесины почти на миллион рублей
Фото Тульской таможни.

В Туле выявили контрабанду древесины почти на миллион рублей

Экспорт в Армению осуществлялся несколькими партиями.

Сотрудники Тульской таможни во взаимодействии с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России и региональным УФСБ России выявили факты незаконного вывоза 120 кубометров лесоматериалов. Стоимость товара превысила 900 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что экспорт древесины хвойных пород в Армению осуществлялся несколькими партиями в сентябре 2023 года через подставных лиц, зарегистрированных в Тульской области.

— При декларировании предоставлялись недействительные внешнеэкономические контракты, а также недостоверные документы о происхождении лесоматериалов, — сообщили в пресс-службе Тульской таможни.

TulaLes2212.png

Возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкции по данной статье предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:50 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
контрабандатаможня
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Индексация пенсий и запрет «наливаек»: какие законы вступают в силу в апреле
Индексация пенсий и запрет «наливаек»: какие законы вступают в силу в апреле
За дискредитирующие ВС РФ надписи на бюллетене для голосования тулячка получила штраф
За дискредитирующие ВС РФ надписи на бюллетене для голосования тулячка получила штраф
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.