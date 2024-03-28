Индексация пенсий и запрет «наливаек»: какие законы вступают в силу в апреле

Фото Алексея Пирязева. По материалам Госдумы РФ.

А еще меняются правила проведения экзаменов на водительские права. Расскажем, как изменится жизнь туляков с 1 апреля.

1 апреля

Индексация пенсий

На 7,5% с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.

Запрет «наливаек»

Регионы смогут сами устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин:

«Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что „наливайки“ днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить».

О том, как дела с «наливайками» обстоят в Туле, Myslo писал здесь.

У субъектов РФ уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. Теперь у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере.

Получение прав и водительских удостоверений

С 1 апреля меняются правила проведения экзаменов на водительские права и выдачи водительских удостоверений. Запрещается сдавать экзамен и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

Те, кого лишили прав на управление ТС, тоже не получат допуск к экзамену. Прийти на четвертую и последующие пересдачи можно будет в промежутке от шести до девяти месяцев со времени предыдущего экзамена.

Автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы нормам. Также закон уточнил порядок обмена иностранных водительских удостоверений на российские.

Единая система страхования

Страховщики будут обязаны передавать информацию в Автоматизированную информационную систему страхования (АИСС). Физлица смогут получить сведения, содержащиеся в этой системе, в том числе о полисе ОСАГО, через портал «Госуслуги». Закон будет способствовать повышению прозрачности информации для граждан.

Штрафы за нарушения при обороте табачной продукции

Устанавливается административная ответственность за нарушение требований к производству или обороту табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, например за оборот продукции без маркировки или продажу несовершеннолетнему сырья для табачных изделий. Наказание — вплоть до штрафа в размере 1 млн рублей с конфискацией изготовленных изделий, продукции, оборудования и сырья.

Перепланировка и перевод жилого помещения в нежилое

Перепланировкой будет считаться любое изменение границ и площади помещений, в том числе и образование новых. Также меняется процедура согласования перепланировки. Кроме того, упрощается перевод жилого помещения в нежилое и обратно. Изменения позволят обеспечить единообразие правоприменительной практики и защитить права граждан.

Порядок уведомлений о предпринимательской деятельности

Юрлица и ИП смогут направить уведомления о начале отдельных видов предпринимательской деятельности только через «Госуслуги» или сходные региональные порталы. Также потребуется извещать контрольные органы о прекращении такой деятельности, что позволит сохранять актуальным соответствующий реестр.

Все медорганизации и врачи будут в единой системе

Госсистема в сфере здравоохранения: государство будет контролировать внесение информации о медицинских организациях и врачах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Полнота и актуальность сведений в ней позволит повысить качество территориального планирования в области здравоохранения, а в конечном счете — доступность медицинской помощи.

Ответственность перевозчиков за задержку рейсов

Штраф для авиаперевозчиков за просрочку доставки пассажира, багажа или груза увеличится примерно в четыре раза и составит 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы. Исключение — обстоятельства, не зависящие от перевозчика. Пассажир также вправе потребовать возмещения убытков сверх штрафа.

Продажа б/у автомобилей дилерами

Отменяется двойное взимание налога на добавленную стоимость при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом между дилерскими центрами. Теперь при некоторых условиях налоговая база по НДС будет определяться как разница между ценой продажи с учетом НДС и покупной ценой.

Также с 1 апреля вступает в силу базовый закон «О северном завозе» — обеспечении территорий Крайнего Севера жизненно важными товарами. Вводятся поправки в закон о геодезии и картографии. Введен новый принцип оплаты для долгосрочных поставок газа для российских промышленных потребителей.

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3 апреля

Сдаешь квартиру на сутки? Договорись с соседями

Интересы соседей при короткосрочной аренде квартир будут защищены. Сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, с 3 апреля можно будет только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей. Кроме того, нельзя будет сдавать в аренду квартиры без счетчиков. Это позволит избежать ситуаций, когда за съемщика вынуждены платить остальные соседи.

15 апреля

Защита объектов культурного наследия

Определяется перечень работ, которые разрешены на территории выявленного объекта культурного наследия. Это, в частности, сохранение памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, и ремонт и реконструкция объектов капитального строительства без увеличения их объемно-пространственных характеристик.

Вводится запрет на снос зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия.

17 апреля

Сохранение памятников Великой Отечественной войны

Муниципалитеты смогут проводить ремонт на объектах культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, в упрощенном порядке, то есть более оперативно. В России будет создан отдельный реестр памятников Великой Отечественной войны в общем реестре объектов культурного наследия, что поможет получить точную информацию об их количестве.