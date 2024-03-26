Какие дома Тулы останутся без электричества 27 марта

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- Новомедвенский пр-д, 2, 4, 6,
- ул. Бондаренко, 8, 10,
- ул. Декабристов, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.) 1, 3, 4, 11. 52-а,
- ул. Марата, 148, 119, 119-а, 121, 37, 37-а,
- ул. Степанова, 35, 35-а, 144, 146, 148, 150,
- ул. Бакунина, 4,
- ул. Индустриальная, 22-32 (чётн.), 16, 35, 37, 39,
- пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а,
- ул. Каракозова, 1-а, 79,
- ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38,
- ул. Патронная, 10, 22, 25,
- ул. Карпова, 105,
- ул. Октябрьская, 301, 301-а,
- Венёвское шоссе, 31, 41-а,
- пр-т Ленина, 96,
- ул. 9 Мая, 2, 6, 8, 8-а,
- ул. Смидович, 12-а, 12-б,
- ул. Ф. Энгельса, 16,
- ул. Бундурина, 3,
- ул. Пушкинская, 30, 32,
- ул. Свободы, 11,
- ул. Каминского, 31,
- Мясново: ул. Б. Кулига, 2-56 (чётн.), 3-69 (нечётн.), 2-а, 14-а, 28-а,
- ул. Ликбеза, 6,
- пос. Октябрьский: 25-й пр-д, 2-в,
- 27-й пр-д, 26-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.), 26-а,
- 28-й пр-д, 56-72 (чётн.), 43-51 (нечётн.),
- 29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.), 52,
- пр-д Капитана Громова, 1-в, 1-г, 2-ж, 2-е, 2-д,
- 3, 4, 5 Баташевские проезды.