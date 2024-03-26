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Какие дома Тулы останутся без электричества 27 марта

Какие дома Тулы останутся без электричества 27 марта

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих отключениях.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • Новомедвенский пр-д, 2, 4, 6,
  • ул. Бондаренко, 8, 10,
  • ул. Декабристов, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.) 1, 3, 4,  11. 52-а,
  • ул. Марата, 148, 119, 119-а, 121, 37, 37-а,
  • ул. Степанова, 35, 35-а, 144, 146, 148, 150,
  • ул. Бакунина, 4,
  • ул. Индустриальная, 22-32 (чётн.), 16, 35, 37, 39,
  • пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а,
  • ул. Каракозова, 1-а, 79,
  • ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38,
  • ул. Патронная, 10, 22, 25,
  • ул. Карпова, 105,
  • ул. Октябрьская, 301, 301-а,
  • Венёвское шоссе, 31, 41-а,
  • пр-т Ленина, 96,
  • ул. 9 Мая, 2, 6, 8, 8-а,
  • ул. Смидович, 12-а, 12-б,
  • ул. Ф. Энгельса, 16,
  • ул. Бундурина, 3,
  • ул. Пушкинская, 30, 32,
  • ул. Свободы, 11,
  • ул. Каминского, 31,
  • Мясново: ул. Б. Кулига, 2-56 (чётн.), 3-69 (нечётн.), 2-а, 14-а, 28-а,
  • ул. Ликбеза, 6,
  • пос. Октябрьский: 25-й пр-д, 2-в,
  • 27-й пр-д, 26-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.), 26-а,
  • 28-й пр-д, 56-72 (чётн.), 43-51 (нечётн.),
  • 29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.), 52,
  • пр-д Капитана Громова, 1-в, 1-г, 2-ж, 2-е, 2-д,
  • 3, 4, 5 Баташевские проезды.

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