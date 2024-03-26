Какие дома Тулы останутся без электричества 27 марта

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

Новомедвенский пр-д, 2, 4, 6,

ул. Бондаренко, 8, 10,

ул. Декабристов, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.) 1, 3, 4, 11. 52-а,

ул. Марата, 148, 119, 119-а, 121, 37, 37-а,

ул. Степанова, 35, 35-а, 144, 146, 148, 150,

ул. Бакунина, 4,

ул. Индустриальная, 22-32 (чётн.), 16, 35, 37, 39,

пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а,

ул. Каракозова, 1-а, 79,

ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38,

ул. Патронная, 10, 22, 25,

ул. Карпова, 105,

ул. Октябрьская, 301, 301-а,

Венёвское шоссе, 31, 41-а,

пр-т Ленина, 96,

ул. 9 Мая, 2, 6, 8, 8-а,

ул. Смидович, 12-а, 12-б,

ул. Ф. Энгельса, 16,

ул. Бундурина, 3,

ул. Пушкинская, 30, 32,

ул. Свободы, 11,

ул. Каминского, 31,

Мясново: ул. Б. Кулига, 2-56 (чётн.), 3-69 (нечётн.), 2-а, 14-а, 28-а,

ул. Ликбеза, 6,

пос. Октябрьский: 25-й пр-д, 2-в,

27-й пр-д, 26-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.), 26-а,

28-й пр-д, 56-72 (чётн.), 43-51 (нечётн.),

29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.), 52,

пр-д Капитана Громова, 1-в, 1-г, 2-ж, 2-е, 2-д,

3, 4, 5 Баташевские проезды.