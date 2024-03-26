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«Герой, что ли?»: тульские гаишники задержали пьяного угонщика «семерки»
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

«Герой, что ли?»: тульские гаишники задержали пьяного угонщика «семерки»

Полицейские заметили подозрительный автомобиль на Хомяковском шоссе и начали погоню.

25 марта инспекторы ДПС Иван Сидоров и Дмитрий Новогординский заметили на Хомяковском шоссе автомобиль «ВАЗ-210740». Машина подозрительно петляла по пустой дороге, поэтому полицейские подали водителю сигнал об остановке. Тот проигнорировал требование, началась погоня.

Возле СНТ «Садовод» автомобиль остановился, водитель вышел из машины, после чего произошёл короткий диалог:

– Ты герой, что ли?

– Нет. Здравствуйте.

Выяснилось, что за рулем находился 38-летний туляк. Ранее он не раз привлекался к ответственности за нетрезвую езду.  В момент задержания он тоже был пьян, а машина числилась в угоне.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту угона. Также, с учетом рецидива, задержанному «светит» до двух лет лишения свободы за пьяное вождение.

Помимо этого, мужчине грозит административная ответственность за невыполнение законного требования сотрудника полиции и повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления.

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