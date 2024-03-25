  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В России отремонтируют около 2500 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В России отремонтируют около 2500 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям
Фото из архива Myslo

В России отремонтируют около 2500 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям

Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В план ремонта будут включены не только участки улично-дорожной сети населенных пунктов, но и региональные и межмуниципальные дороги, по которым курсируют школьные автобусы. По словам зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина, за пять лет в регионах — участниках нацпроекта было восстановлено более 4000 участков региональных и местных дорог, ведущих к образовательным и детским досуговым учреждениям.

— Еще 766 таких объектов отремонтируем в 2024 году. Их общая протяженность составит около 2500 км, — отметил Марат Хуснуллин.

В Тульской области в планы ремонта ежегодно входят участки, ведущие к образовательным учреждениям. В Алексине в этом году планируют отремонтировать ул. Героев Алексинцев, где расположены гимназия, детский сад и культурно-досуговый центр. Также будет обновлена ул. Арматурная, где находится школа № 5. Рабочие не только обновят дорожное полотно, но и обустроят тротуары, установят ограждения и уличное освещение.

В Веневе запланирован ремонт на ул. Революционной, где находится Центр образования № 1 им. И. И. Мусатова. Помимо ремонта асфальта здесь обновят разметку, установят искусственную неровность и дорожные знаки. В этом году ремонт пройдёт на автодороге «Грицовский – Новомосковск II – шахта Подмосковная», которая ведёт к Грицовскому Центр образования им. Д. С. Сидорова.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 07:40 0
Другие статьи по темам
Событие
нацпроект Безопасные качественные дорогиремонт дорогправительство РФ
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За три дня 29 туляков сели за руль подшофе
За три дня 29 туляков сели за руль подшофе
Погода в Туле 26 марта: осадки и низкое давление
Погода в Туле 26 марта: осадки и низкое давление
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.