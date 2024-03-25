В России отремонтируют около 2500 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям

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В план ремонта будут включены не только участки улично-дорожной сети населенных пунктов, но и региональные и межмуниципальные дороги, по которым курсируют школьные автобусы. По словам зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина, за пять лет в регионах — участниках нацпроекта было восстановлено более 4000 участков региональных и местных дорог, ведущих к образовательным и детским досуговым учреждениям.

— Еще 766 таких объектов отремонтируем в 2024 году. Их общая протяженность составит около 2500 км, — отметил Марат Хуснуллин.

В Тульской области в планы ремонта ежегодно входят участки, ведущие к образовательным учреждениям. В Алексине в этом году планируют отремонтировать ул. Героев Алексинцев, где расположены гимназия, детский сад и культурно-досуговый центр. Также будет обновлена ул. Арматурная, где находится школа № 5. Рабочие не только обновят дорожное полотно, но и обустроят тротуары, установят ограждения и уличное освещение.

В Веневе запланирован ремонт на ул. Революционной, где находится Центр образования № 1 им. И. И. Мусатова. Помимо ремонта асфальта здесь обновят разметку, установят искусственную неровность и дорожные знаки. В этом году ремонт пройдёт на автодороге «Грицовский – Новомосковск II – шахта Подмосковная», которая ведёт к Грицовскому Центр образования им. Д. С. Сидорова.