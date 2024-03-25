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За три дня 29 туляков сели за руль подшофе

За три дня 29 туляков сели за руль подшофе

Трое из них ранее уже привлекались к ответственности за пьяную езду, теперь их ждёт уголовное наказание.

С 22 по 24 марта сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области установлены 29 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Подробная статистика выглядит так:

  • Пьяное вождение (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) – 11 человек,
  • Передача права управления пьяному водителю (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ) – 1 человек,
  • Пьяное вождение при отсутствии водительского удостоверения (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ) – 1 человек,
  • Отказ от прохождения медосвидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) – 9 человек,
  • Отказ от прохождения медосвидетельствования при отсутствии водительского удостоверения (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ) – 4 человека.

Кроме того, в отношении троих водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает:

Управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция по ней  – до двух лет лишения свободы.

Пьяная езда – одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, которые в случае автомобильной аварии приводят к наиболее тяжелым последствиям. Не оставайтесь равнодушными к этой проблеме! Если вам известно о фактах пьяной езды, позвоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13.

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сегодня, в 08:20 0
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