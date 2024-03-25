  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Звёзды сошлись
  5. Скорпионов ждет проверка на любовь, а Водолеи будут жаждать одиночества - Блог «Звёзды сошлись» - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Самые убитые дороги Тулы»: улицу Нестерова администрация ремонтировать не собирается

«Самые убитые дороги Тулы»: улицу Нестерова администрация ремонтировать не собирается

Снег растаял, и наш дорожный проект снова в деле! Сегодня покажем улицу Нестерова в Пролетарском районе. Это жесть!

Об одной из самых разбитых улиц грода Myslo сообщили читатели. 

— Улица Нестерова в Криволучье находится в частном секторе. И это — единственная дорога, по которой с Металлургов можно добраться в детскую поликлинику на ул. Матросова, 27. Сейчас в этой больнице обслуживаются все семьи с детьми этого района, — пишет нам тулячка Марина Рогова. — Посмотрите, что представляет из себя эта дорога! Яма на яме, нет пешеходной дорожки. Каждый раз идешь по ней и ждешь, когда отпрыгивать в сторону от проезжающего автомобиля. Сбить не собьет — по таким ямам не разгонишься. Но ведь и отойти некуда даже! По всей длине улицы нет и метра нормального дорожного покрытия. Сплошные ямы, глубокие, заполненные водой.

 

 

Улица действительно ужасная:

Галерея
показать все фотографии

А вот что отвечает администрация Тулы на сообщения об этой дороге в соцсетях:

— Работы по ремонту участка дороги по ул. Нестерова носят капитальный характер. Для выполнения работ по ремонту указанной дороги необходимо разработать проектно-сметную документацию.
Сформированным планом работ по ремонту объектов улично-дорожной сети в муниципальном образовании город Тула, с помощью выделенных ассигнований на 2024 год, работы по ремонту дороги по ул. Нестерова не предусмотрены.

Работы по ремонту дороги на указанном участке будут рассмотрены при формировании перспективных планов работ на последующие годы, исходя из объема выделенного финансирования. Мероприятия по ямочному ремонту на указанном участке нецелесообразны. 

Получается, эти ямы так и оставят? Видимо, нечего бухтеть, будем ходить и ездить так.

 

Присылайте фото убитых дорог Тулы в комментарии к этому материалу или в наш телеграм — t.me/mysloru.

Сюжет: Самые «убитые» дороги Тулы
Самые «убитые» дороги Тулы: ямы на Епифанском шоссе
Жизнь Тулы и области
Самые «убитые» дороги Тулы: ямы на Епифанском шоссе
24 марта 2023, в 14:53, 12 3587 1
Самые «убитые» дороги Тулы: в пос. Октябрьском «всё провалилось»
Жизнь Тулы и области
Самые «убитые» дороги Тулы: в пос. Октябрьском «всё провалилось»
23 марта 2023, в 11:51, 15 2062 2
Самые убитые дороги Тулы: огромные ямы на ул. Набережная Дрейера приходится объезжать по встречке
Жизнь Тулы и области
Самые убитые дороги Тулы: огромные ямы на ул. Набережная Дрейера приходится объезжать по встречке
22 марта 2023, в 18:35, 86 4589 4
Самые «убитые» дороги Тулы: после публикации Myslo дорожники взялись за улицу Аносова
Жизнь Тулы и области
Самые «убитые» дороги Тулы: после публикации Myslo дорожники взялись за улицу Аносова
26 января 2023, в 17:00, 13 2202 1

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:17 +3
Другие статьи по темам
Событие
самые убитые дорогиулица Нестерова
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Конкурс «Цифровые решения»: тульские студенты смогут получить 100 тысяч рублей от Tele2
Конкурс «Цифровые решения»: тульские студенты смогут получить 100 тысяч рублей от Tele2
В Туле эвакуировали посетителей автовокзала
В Туле эвакуировали посетителей автовокзала
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.