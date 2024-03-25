«Самые убитые дороги Тулы»: улицу Нестерова администрация ремонтировать не собирается

Снег растаял, и наш дорожный проект снова в деле! Сегодня покажем улицу Нестерова в Пролетарском районе. Это жесть!

Об одной из самых разбитых улиц грода Myslo сообщили читатели.

— Улица Нестерова в Криволучье находится в частном секторе. И это — единственная дорога, по которой с Металлургов можно добраться в детскую поликлинику на ул. Матросова, 27. Сейчас в этой больнице обслуживаются все семьи с детьми этого района, — пишет нам тулячка Марина Рогова. — Посмотрите, что представляет из себя эта дорога! Яма на яме, нет пешеходной дорожки. Каждый раз идешь по ней и ждешь, когда отпрыгивать в сторону от проезжающего автомобиля. Сбить не собьет — по таким ямам не разгонишься. Но ведь и отойти некуда даже! По всей длине улицы нет и метра нормального дорожного покрытия. Сплошные ямы, глубокие, заполненные водой.

Улица действительно ужасная:

А вот что отвечает администрация Тулы на сообщения об этой дороге в соцсетях:

— Работы по ремонту участка дороги по ул. Нестерова носят капитальный характер. Для выполнения работ по ремонту указанной дороги необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Сформированным планом работ по ремонту объектов улично-дорожной сети в муниципальном образовании город Тула, с помощью выделенных ассигнований на 2024 год, работы по ремонту дороги по ул. Нестерова не предусмотрены.

Работы по ремонту дороги на указанном участке будут рассмотрены при формировании перспективных планов работ на последующие годы, исходя из объема выделенного финансирования. Мероприятия по ямочному ремонту на указанном участке нецелесообразны.

Получается, эти ямы так и оставят? Видимо, нечего бухтеть, будем ходить и ездить так.

Присылайте фото убитых дорог Тулы в комментарии к этому материалу или в наш телеграм — t.me/mysloru.