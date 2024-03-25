Алексей Дюмин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Глава региона поблагодарил их «за неравнодушие и искреннее желание созидать и делать мир вокруг лучше и светлее».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Уважаемые работники культуры и деятели искусства! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

У Тульской области богатая история и культура, многовековые духовные традиции, множество уникальных памятников и великих людей. А Тула — третья музейная столица России, и во многом это ваша заслуга.

Сохранение и популяризация нашего бесценного наследия требует от вас не только высокого профессионализма и ответственности, но и искренней любви к родной земле и верности своему призванию.

Благодаря вам стабильно работают и радуют посетителей наши музеи, театры и ДК, создаются новые учреждения культуры. Именно вы способствуете развитию на тульской земле творчества в самых разных его направлениях. Своим трудом, талантом и неподдельной заботой помогаете сохранять культурное достояние Отечества, делаете его доступным для людей, в том числе для нашей молодежи.

Спасибо вам за неравнодушие и искреннее желание созидать и делать мир вокруг лучше и светлее.

Желаю вам здоровья, благополучия, добра и новых успехов в вашем благородном труде!