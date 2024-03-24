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Погода 25 марта: в Туле пасмурно и небольшой дождь

Погода 25 марта: в Туле пасмурно и небольшой дождь

Атмосферное давление ниже нормы.

В понедельник, 25 марта, в Тульской области будет облачно, местами небольшой дождь (до 2,4 мм осадков).

Ветер западной четверти 5-10 м/с, температура по области +4…+9 градусов.

Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст. 

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