Погода 25 марта: в Туле пасмурно и небольшой дождь

В понедельник, 25 марта, в Тульской области будет облачно, местами небольшой дождь (до 2,4 мм осадков).
Ветер западной четверти 5-10 м/с, температура по области +4…+9 градусов.
Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.
Атмосферное давление ниже нормы.
В понедельник, 25 марта, в Тульской области будет облачно, местами небольшой дождь (до 2,4 мм осадков).
Ветер западной четверти 5-10 м/с, температура по области +4…+9 градусов.
Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.
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