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Где в Туле не будет света 25 марта

Где в Туле не будет света 25 марта

Публикуем график отключения электроэнергии.

«Тулгорэлектросети» в понедельник будут вести работы по следующим адресам:

9:00 — 16:00
• ул. Доватора, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 4, 6
• ул. Металлургов, 1, 1-а, 1-б
• пер. Театральный, 2, 4, 6

9:00 — 17:00
• ул. Каракозова, 11-27 (нечётн.), 5, 6, 77-а
• ул. Марата, 123
• ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.)
• ул. Степанова, 35, 35-а, 154
• ул. Декабристов, 4, 21
• ул. Пролетарская, 36, 38
• ул. Индустриальная, 35
• ул. Бакулина, 4
• Демидовская пл., 20, 31
• ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.)
• ул. Осташева, 53-75 (нечётн.), 48-66 (чётн.), 53-а, 55-а
• ул. Чапаева, 1-13 (нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 6, 12, 16, 18, 20, 22
• пр-зд Тульский, 1, 2, 3
• ул. Плеханова, 22, 24, 30, 32
• п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 7-33 (нечётн.), 1, 27-а; 1-й пр-зд, 1-9 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 9/1; 2-й пр-зд, 2-10 (чётн.), 1, 1-а; ул. Киреевская, 7
• ул. Октябрьская, 16, 18, 20, 20-а, 22-а

9:30 — 14:00
• ул. Чапаева, 34
• ул. Степанова, 27
• ул. Пролетарская, 22, 22-а
• ул. Жуковского, 4-32 (чётн.), 5-25 (нечётн.), 6-а, 14/1, 15-а, 21/1, 24-а
• ул. Каминского, 2, 4, 6, 7, 8, 21
• ул. Пирогова, 28, 28-а

13:00 — 15:00
• ул. Приупская, 4, 4-б, 5, 5-а, 6, 7
• 1-й пр-зд Металлургов, 7

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