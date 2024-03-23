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Следком ищет очевидцев трагедии в «Крокус Сити Холле»

Следком ищет очевидцев трагедии в «Крокус Сити Холле»

Количество погибших составляет 115 человек.

Следственный комитет России обращается к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала «Крокус Сити Холл», а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших вчера вечером событий.  

Информацию вы можете передать по телефонам:

  • 8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СКР
  • 8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СКР по Московской области
  • 8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СКР

Расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» находится на личном контроле председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина. 

Ранее СК России сообщал, что число погибших при теракте возросло до 115 человек. 

 

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