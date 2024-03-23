Следком ищет очевидцев трагедии в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет России обращается к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала «Крокус Сити Холл», а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших вчера вечером событий.

Информацию вы можете передать по телефонам:

8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СКР

8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СКР по Московской области

8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СКР

Расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» находится на личном контроле председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.

Ранее СК России сообщал, что число погибших при теракте возросло до 115 человек.