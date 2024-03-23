«Вот, почему у нас плитка кривая»: в Туле грузовая ГАЗель проехалась по Кремлевскому скверу

Виктор прислал в редакцию Myslo кадры, снятые в Кремлевском сквере. На записи видно, как по пешеходной зоне едет грузовая ГАЗель.
«В Кремлевском сквере, было 22 марта, в 12:41. И так всю плитку повело», — возмутился автор видео.
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Виктор прислал в редакцию Myslo кадры, снятые в Кремлевском сквере. На записи видно, как по пешеходной зоне едет грузовая ГАЗель.
«В Кремлевском сквере, было 22 марта, в 12:41. И так всю плитку повело», — возмутился автор видео.
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