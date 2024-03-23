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«Вот, почему у нас плитка кривая»: в Туле грузовая ГАЗель проехалась по Кремлевскому скверу

«Вот, почему у нас плитка кривая»: в Туле грузовая ГАЗель проехалась по Кремлевскому скверу

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Виктор прислал в редакцию Myslo кадры, снятые в Кремлевском сквере. На записи видно, как по пешеходной зоне едет грузовая ГАЗель. 

«В Кремлевском сквере, было 22 марта, в 12:41. И так всю плитку повело», — возмутился автор видео.

Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 14:40 +3
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