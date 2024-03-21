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В Тульской области разработали новые правила для владельцев собак
Фото из архива Myslo

В Тульской области разработали новые правила для владельцев собак

Проект соответствующего постановления областного правительства находится в стадии прохождения экспертизы.

Количество домашних животных может быть привязано к жилой площади: на 12 кв. метрах можно будет держать одну крупную или среднюю собаку или до двух собак мелких пород, либо до трёх кошек. Кроме того, для владельцев домашних животных вводится ряд обязанностей и запретов.

обязанности

Владельцам животных предписывается:

  • соблюдать общественный порядок при выгуле домашних животных, пресекать проявление агрессии со стороны домашних животных по отношению к окружающим людям и животным, предотвращать причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц;
  • не допускать самостоятельного выхода домашних животных за пределы места его содержания;
  • не допускать загрязнения животными общественных мест и обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности домашних животных;
  • осуществлять перевозку домашних животных в транспорте общего пользования с соблюдением правил, установленных для пользования соответствующими видами транспорта;
  • принимать меры по обеспечению тишины с 22 до 7 часов при содержании домашних животных в жилых помещениях и их выгуле;
  • в случаях массового заболевания или гибели домашних животных уведомлять специалистов государственной ветеринарной службы Тульской области и обеспечивать изолированное содержание этих животных;
  • сообщать в подведомственное учреждение ветеринарии обо всех случаях укусов своим домашним животным человека и доставлять свое домашнее животное, нанесшее укус, в подведомственное учреждение ветеринарии для осмотра;
  • обеспечивать домашним животным условия содержания, соответствующие их биологическим и индивидуальным особенностям, которые удовлетворяют их потребности в корме, воде, сне, отдыхе, выгуле.
запреты

Владельцам домашних животных запрещено:

  • наносить питомцам побои;
  • оставлять животных без корма и воды, выбрасывать их на улицу или совершать иные действия, связанные с оставлением домашних животных в целях устранения от владения ими;
  • содержание домашних животных в помещениях многоквартирного дома, не являющихся частью квартиры (места общего пользования), а также на балконах и лоджиях многоквартирных домов;
  • допускать самовыгул домашних животных;
  • выгуливать домашних животных лицам, не способным в силу возраста и (или) физического развития либо по причине алкогольного, токсического, наркотического опьянения контролировать действия домашних животных;
  • выгуливать собак средних и крупных пород лицам, не достигшим возраста 14 лет;
  • выгул одним лицом одновременно более двух собак, имеющих высоту в холке более 35 сантиметров;
  • выгуливать собак на территориях организаций образования, культуры, спорта, здравоохранения и социального обслуживания в населенных пунктах Тульской области;
  • посещение с домашними животными организаций и учреждений, если при входе в помещения содержится информация о запрете посещения с домашними животными;
  • умерщвлять домашних животных, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий, нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных ветеринарным специалистом тяжелого неизлечимого заболевания домашнего животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного.

Авторы проекта постановления подумали и о правах простых туляков. Они смогут получать необходимую информацию о содержании и выгуле домашних животных в комитете ветеринарии Тульской области и профильных учреждениях, обращаться в органы местного самоуправления  по вопросам организации мест для выгула домашних животных, выгуливать их на огороженной и предназначенной для этого территории и т. д.

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сегодня, в 18:15 +10
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