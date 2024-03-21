В Тульской области разработали новые правила для владельцев собак

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Количество домашних животных может быть привязано к жилой площади: на 12 кв. метрах можно будет держать одну крупную или среднюю собаку или до двух собак мелких пород, либо до трёх кошек. Кроме того, для владельцев домашних животных вводится ряд обязанностей и запретов.

обязанности

Владельцам животных предписывается:

соблюдать общественный порядок при выгуле домашних животных, пресекать проявление агрессии со стороны домашних животных по отношению к окружающим людям и животным, предотвращать причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц;

не допускать самостоятельного выхода домашних животных за пределы места его содержания;

не допускать загрязнения животными общественных мест и обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности домашних животных;

осуществлять перевозку домашних животных в транспорте общего пользования с соблюдением правил, установленных для пользования соответствующими видами транспорта;

принимать меры по обеспечению тишины с 22 до 7 часов при содержании домашних животных в жилых помещениях и их выгуле;

в случаях массового заболевания или гибели домашних животных уведомлять специалистов государственной ветеринарной службы Тульской области и обеспечивать изолированное содержание этих животных;

сообщать в подведомственное учреждение ветеринарии обо всех случаях укусов своим домашним животным человека и доставлять свое домашнее животное, нанесшее укус, в подведомственное учреждение ветеринарии для осмотра;

обеспечивать домашним животным условия содержания, соответствующие их биологическим и индивидуальным особенностям, которые удовлетворяют их потребности в корме, воде, сне, отдыхе, выгуле.

запреты

Владельцам домашних животных запрещено:

наносить питомцам побои;

оставлять животных без корма и воды, выбрасывать их на улицу или совершать иные действия, связанные с оставлением домашних животных в целях устранения от владения ими;

содержание домашних животных в помещениях многоквартирного дома, не являющихся частью квартиры (места общего пользования), а также на балконах и лоджиях многоквартирных домов;

допускать самовыгул домашних животных;

выгуливать домашних животных лицам, не способным в силу возраста и (или) физического развития либо по причине алкогольного, токсического, наркотического опьянения контролировать действия домашних животных;

выгуливать собак средних и крупных пород лицам, не достигшим возраста 14 лет;

выгул одним лицом одновременно более двух собак, имеющих высоту в холке более 35 сантиметров;

выгуливать собак на территориях организаций образования, культуры, спорта, здравоохранения и социального обслуживания в населенных пунктах Тульской области;

посещение с домашними животными организаций и учреждений, если при входе в помещения содержится информация о запрете посещения с домашними животными;

умерщвлять домашних животных, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий, нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных ветеринарным специалистом тяжелого неизлечимого заболевания домашнего животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного.

Авторы проекта постановления подумали и о правах простых туляков. Они смогут получать необходимую информацию о содержании и выгуле домашних животных в комитете ветеринарии Тульской области и профильных учреждениях, обращаться в органы местного самоуправления по вопросам организации мест для выгула домашних животных, выгуливать их на огороженной и предназначенной для этого территории и т. д.