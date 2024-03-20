Туляков приглашают на крупную ярмарку трудоустройства

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

21 марта в Туле на территории Кадрового центра «Работа России» состоится крупная ярмарка трудоустройства. Свои вакансии представят такие работодатели, в том числе и из сферы ОПК:

АО «Полема»;

ООО «ТПЗ-сервис»;

ООО «Опора инжиниринг»;

ООО «Линкпромоборудование»;

ООО «Тульская гармонь»;

ООО «ТОЗ-энерго»;

АО «Альфа-прибор»;

ООО «Промсорт Тула»;

АО «Тульский завод резиновых технических изделий»;

УФСИН России по Тульской области;

ООО «Станкотехника»;

МКУ «Сервисный центр города Тулы»;

ОАО «Заря тульская обувная фабрика»;

ГУ ТО «Управление спортивными сооружениями».

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство.

Ярмарка трудоустройства пройдет 21 марта с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации, 34.