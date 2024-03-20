Туляков приглашают на крупную ярмарку трудоустройства

21 марта в Туле на территории Кадрового центра «Работа России» состоится крупная ярмарка трудоустройства. Свои вакансии представят такие работодатели, в том числе и из сферы ОПК:
- АО «Полема»;
- ООО «ТПЗ-сервис»;
- ООО «Опора инжиниринг»;
- ООО «Линкпромоборудование»;
- ООО «Тульская гармонь»;
- ООО «ТОЗ-энерго»;
- АО «Альфа-прибор»;
- ООО «Промсорт Тула»;
- АО «Тульский завод резиновых технических изделий»;
- УФСИН России по Тульской области;
- ООО «Станкотехника»;
- МКУ «Сервисный центр города Тулы»;
- ОАО «Заря тульская обувная фабрика»;
- ГУ ТО «Управление спортивными сооружениями».
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство.
Ярмарка трудоустройства пройдет 21 марта с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации, 34.