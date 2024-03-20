На улице Луначарского в Туле посадят молодые деревья

Они заменят засохшие деревья, которые были спилены на днях.

На днях туляки обратили внимание на спиленные на ул. Луначарского от Комсомольской до Герцена деревья.

«Кому помешали? Если цеплялись за провода, можно же кронировать. Теперь только пеньки остались... », – написали в соцсетях жители.

В территориальном управлении по Зареченскому округу Myslo сообщили, что удаление было произведено в санитарных целых – деревья были сухими.

«До конца 2024 года по ул. Луначарского планируется произвести компенсационную высадку молодых саженцев деревьев», – сообщили в управлении.