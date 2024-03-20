Погода в Туле 21 марта: сухо и до восьми градусов тепла

Фото из архива Myslo

В четверг в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами гололедица.

Ветер восточный, до семи метров в секунду. Температура ночью — от -4 до -9 градусов, днём — от +3 до +8. Атмосферное давление — 740-745 мм рт. ст.