Погода в Туле 21 марта: сухо и до восьми градусов тепла

В четверг в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами гололедица.
Ветер восточный, до семи метров в секунду. Температура ночью — от -4 до -9 градусов, днём — от +3 до +8. Атмосферное давление — 740-745 мм рт. ст.
Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.
В четверг в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами гололедица.
Ветер восточный, до семи метров в секунду. Температура ночью — от -4 до -9 градусов, днём — от +3 до +8. Атмосферное давление — 740-745 мм рт. ст.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram