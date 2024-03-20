Тулякам могут разрешить тратить областной маткапитал на строительство жилья

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Депутаты Тульской областной Думы рассмотрят вопрос о внесении изменений в закон «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области».

Руководитель региональной прокуратуры Александр Грицаенко предложил расширить возможности использование областного материнского (семейного) капитала, по аналогии с федеральным.

Предполагается, что на сумму, не превышающую 50% от суммы областного маткапитала, туляки смогут потратить на строительство или реконструкцию частного домовладения.