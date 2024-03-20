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На поддержку тульских аграриев выделено более 2 млрд рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На поддержку тульских аграриев выделено более 2 млрд рублей

В правительстве Тульской области обсудили подготовку сельхозпредприятий к весенним полевым работам.

Министр сельского хозяйства региона Алексей Степин доложил о том, что в этом году аграрии планируют засеять порядка 960 тыс. га.

— Наша задача — обеспечить посевные площади на уровне не ниже прошлого года. Нужно держать на постоянном контроле вопросы, связанные с обеспеченностью аграриев материально-техническими ресурсами, — сказал первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

К настоящему времени сельхозпроизводители региона обеспечены семенами на 89%. Уже приобретено порядка 80% необходимых удобрений. Остатки семян и удобрений закупят в ближайшее время.

Сельхозтехника подготовлена на 90%, работа в этой части продолжается. Гостехнадзор проводит ее плановый техосмотр.

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Алексей Степин отметил, что на поддержку АПК в этом году выделено более 2 млрд рублей. Продолжается реализация механизма льготного кредитования, что позволит привлечь аграриям более 4 млрд заемных средств на проведение полевых работ.

Дмитрий Миляев поручил Алексею Степину обеспечить оперативное доведение средств государственной поддержки, а также максимально быстро согласовать все заявки по кредитованию.

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