На поддержку тульских аграриев выделено более 2 млрд рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр сельского хозяйства региона Алексей Степин доложил о том, что в этом году аграрии планируют засеять порядка 960 тыс. га.

— Наша задача — обеспечить посевные площади на уровне не ниже прошлого года. Нужно держать на постоянном контроле вопросы, связанные с обеспеченностью аграриев материально-техническими ресурсами, — сказал первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

К настоящему времени сельхозпроизводители региона обеспечены семенами на 89%. Уже приобретено порядка 80% необходимых удобрений. Остатки семян и удобрений закупят в ближайшее время.

Сельхозтехника подготовлена на 90%, работа в этой части продолжается. Гостехнадзор проводит ее плановый техосмотр.

Алексей Степин отметил, что на поддержку АПК в этом году выделено более 2 млрд рублей. Продолжается реализация механизма льготного кредитования, что позволит привлечь аграриям более 4 млрд заемных средств на проведение полевых работ.

Дмитрий Миляев поручил Алексею Степину обеспечить оперативное доведение средств государственной поддержки, а также максимально быстро согласовать все заявки по кредитованию.