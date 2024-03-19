  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские полицейские спасли пенсионера из горящей квартиры - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские полицейские спасли 86-летнего пенсионера из горящей квартиры
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульские полицейские спасли 86-летнего пенсионера из горящей квартиры

Дедушка уже был без сознания, когда его нашли сотрудники полиции.

В ночь на 19 марта в дежурную часть отдела полиции «Привокзальный» сообщили о пожаре в многоквартирном доме на улице Маршала Жукова в Туле. Соседи рассказали, что их 86-летний сосед, лишенный возможности самостоятельно передвигаться после инсульта, кричал и звал на помощь. 

На место происшествия выехали участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Вячеслав Звягин и наряд патрульно-постовой службы в составе инспектора ППС младшего лейтенанта Дмитрия Максимова и водителя прапорщика Владимира Чертовских. 

Дверь в квартиру дедушки была закрыта, на стук никто не отзывался, внутри не было никакого движения.

— Чтобы проникнуть внутрь, полицейские вызвали спасательную службу. Выйдя на улицу, они произвели наружный осмотр окон помещения, где находился пострадавший, и увидели, что там произошло возгорание.

Нужно было действовать молниеносно, ведь в подъезде этого пятиэтажного дома проживало много людей, которые спали, большинство из них были пожилыми. Пока спасатели вскрывали двери, стражи правопорядка оповестили жителей о пожаре и организовали эвакуацию, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В квартире горели матрац и кровать. Полицейские обесточили квартиру, отключив электрощиток, и начали искать пострадавшего. Его обнаружили в соседней комнате, мужчина лежал на полу, почти без сознания, не мог шевелиться и говорить. Полицейские подхватили его на руки и вынесли на площадку, где передали медикам скорой помощи.

ILGmSzCtvws.jpg

Инспектор ППС Дмитрий Максимов:

— Я уже четыре года служу в органах внутренних дел, охраняю правопорядок в родном городе. Уверен, что в данном случае не мог поступить иначе, не имел морального права. Риск был оправдан, обстоятельства обязывали быть сильным и уверенным в себе, ведь в горящей квартире ждал помощи ослабленный болезнью дедушка, который мог отравиться ядовитыми продуктами горения. У нас не было времени на обдумывание и промедление. Рядом со мной работали надежные товарищи, мы страховали друг друга. В такие острые моменты понимаешь, для чего ты пришел в полицию, осознаешь нужность людям, проверяешь свои силы, на что ты способен, и убеждаешься, что работаешь и живешь не зря.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:44 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
полицияспасли пенсионерапожар

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области отремонтируют более 40 км железнодорожных путей
В Тульской области отремонтируют более 40 км железнодорожных путей
Пенсионерка из Тульской области перевела мошенникам 1,4 млн рублей
Пенсионерка из Тульской области перевела мошенникам 1,4 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.