Тульские полицейские спасли 86-летнего пенсионера из горящей квартиры

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Дедушка уже был без сознания, когда его нашли сотрудники полиции.

В ночь на 19 марта в дежурную часть отдела полиции «Привокзальный» сообщили о пожаре в многоквартирном доме на улице Маршала Жукова в Туле. Соседи рассказали, что их 86-летний сосед, лишенный возможности самостоятельно передвигаться после инсульта, кричал и звал на помощь.

На место происшествия выехали участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Вячеслав Звягин и наряд патрульно-постовой службы в составе инспектора ППС младшего лейтенанта Дмитрия Максимова и водителя прапорщика Владимира Чертовских.

Дверь в квартиру дедушки была закрыта, на стук никто не отзывался, внутри не было никакого движения.

— Чтобы проникнуть внутрь, полицейские вызвали спасательную службу. Выйдя на улицу, они произвели наружный осмотр окон помещения, где находился пострадавший, и увидели, что там произошло возгорание.

Нужно было действовать молниеносно, ведь в подъезде этого пятиэтажного дома проживало много людей, которые спали, большинство из них были пожилыми. Пока спасатели вскрывали двери, стражи правопорядка оповестили жителей о пожаре и организовали эвакуацию, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В квартире горели матрац и кровать. Полицейские обесточили квартиру, отключив электрощиток, и начали искать пострадавшего. Его обнаружили в соседней комнате, мужчина лежал на полу, почти без сознания, не мог шевелиться и говорить. Полицейские подхватили его на руки и вынесли на площадку, где передали медикам скорой помощи.

Инспектор ППС Дмитрий Максимов:

— Я уже четыре года служу в органах внутренних дел, охраняю правопорядок в родном городе. Уверен, что в данном случае не мог поступить иначе, не имел морального права. Риск был оправдан, обстоятельства обязывали быть сильным и уверенным в себе, ведь в горящей квартире ждал помощи ослабленный болезнью дедушка, который мог отравиться ядовитыми продуктами горения. У нас не было времени на обдумывание и промедление. Рядом со мной работали надежные товарищи, мы страховали друг друга. В такие острые моменты понимаешь, для чего ты пришел в полицию, осознаешь нужность людям, проверяешь свои силы, на что ты способен, и убеждаешься, что работаешь и живешь не зря.