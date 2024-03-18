В Туле закрылся Губернский каток: фоторепортаж

Фото Катерины Беловой.

В 2024 году его посетили 75 тысяч человек.

17 марта Губернский каток завершил очередной сезон. Благодаря инициативе губернатора Алексея Дюмина он бесплатно работал на площади Ленина уже седьмой год.

Директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева рассказала, что за весь период работы каток посетило более 400 тыс. человек, в 2024 году — 75 тыс. человек.

— Прошедшая зима была довольно суровой для Тулы, но каток и в сильные морозы пользовался популярностью. В этом сезоне возобновились массовые мероприятия, которые не проводились из-за пандемии коронавируса. Они открылись спортивным праздником в честь старта в Тульской области Года семьи, объявленного Президентом. По приглашению Алексея Дюмина уже в четвертый раз на Губернском катке состоялось ледовое шоу Ильи Авербуха, а 8 марта выступили тульские фигуристы, — сказала Юлия Федосеева.

В день закрытия для посетителей катка была организована молодежная дискотека. Два сеанса — в 18 и 20 часов — прошли под музыку тульских диджеев. Также состоялся розыгрыш призов. В нем приняли участие посетители, которые оставили свой отзыв о работе катка. Среди призов — коньки, внешний аккумулятор и «умные» колонки.