В Киреевском районе во время пожара погиб мальчик: возбуждено уголовное дело

Фото читателя Myslo.

Загорелся частный дом на улице Центральной в поселке Сергиевское.

Вечером 17 марта на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании. На место происшествия выехали два пожарных расчета.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, дом полностью сгорел. В огне погиб 11-летний мальчик.

В региональном следкоме рассказали, что предварительной причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Родителей погибшего мальчика госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

Ситуацию прокомментировали в прокуратуре Тульской области:

— Межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара в частном доме, в результате которого погиб ребенок 2013 года рождения. На месте происшествия работу правоохранительных органов координировал Киреевский межрайонный прокурор Николай Игнашин. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Ход и результаты расследования находятся на контроле в межрайонной прокуратуре.

В данный момент с целью установления точной причины пожара и всех обстоятельств произошедшего следователи проводят судебные экспертизы. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, допросили свидетелей.

— Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления, — отметили в СУ СКР по Тульской области.