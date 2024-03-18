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В Киреевском районе во время пожара погиб мальчик: возбуждено уголовное дело
Фото читателя Myslo.

В Киреевском районе во время пожара погиб мальчик: возбуждено уголовное дело

Загорелся частный дом на улице Центральной в поселке Сергиевское.

Вечером 17 марта на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании. На место происшествия выехали два пожарных расчета. 

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, дом полностью сгорел. В огне погиб 11-летний мальчик. 

В региональном следкоме рассказали, что предварительной причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Родителей погибшего мальчика госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

Ситуацию прокомментировали в прокуратуре Тульской области:

— Межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара в частном доме, в результате которого погиб ребенок 2013 года рождения. На месте происшествия работу правоохранительных органов координировал Киреевский межрайонный прокурор Николай Игнашин. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Ход и результаты расследования находятся на контроле в межрайонной прокуратуре.

В данный момент с целью установления точной причины пожара и всех обстоятельств произошедшего следователи проводят судебные экспертизы. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. 

— Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления, — отметили в СУ СКР по Тульской области. 

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