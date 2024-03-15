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В Туле завершился молодёжный фестиваль «Действуй»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле завершился молодёжный фестиваль «Действуй»

Он прошёл в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи.

Фестиваль  «Действуй» объединил более 4000 человек. В оружейную столицу приехали 70 молодых иностранцев из 35 стран мира. Церемония закрытия прошла в манеже стадиона «Арсенал». Участников поприветствовала зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова:

– Мы очень горды, что Тула вошла в те 30 городов, на территории которых идет продолжение всемирного фестиваля. Надеюсь, что все иностранные участники уже почувствовали нашу любовь, дружбу и гостеприимство. Вы – будущее нашей страны, и перед вами открываются все перспективы и возможности. Тульская область активно развивается, и благодаря инициативам и поддержке губернатора Алексея Дюмина, здесь создаются все условия для самореализации молодёжи.

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Основными событиями последнего фестиваля стали иммерсивное шоу «Вперед в будущее», встречи с иностранными гостями и участниками СВО, а также музыкальный концерт.

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