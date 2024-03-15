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Президент Владимир Путин наградил туляков орденами и медалями
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин наградил туляков орденами и медалями

Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены секретарь Ученого совета, старший преподаватель Тульской духовной семинарии Андрей Горбачев и его супруга Анастасия Горбачева. 

Медалью ордена «Родительская слава» отмечены старший научный сотрудник ТГПУ им. Л. Н. Толстого Леонид Переломов и его супруга, доцент ТулГУ Ирина Переломова. 

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден генеральный директор НАО «Ресурс» Мстислав Казанский. Кроме того, ранее стало известно о награждении хоккеистов «Академии Михайлова», спасших людей на пожаре.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил награждённых.

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