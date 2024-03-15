Выборы Президента РФ: явка избирателей на 15 марта – 37,43%

По состоянию на 20.00 15 марта явка избирателей на выборах Президента России в Тульской области явка составила 37,43%.
Наибольшую активность проявили избиратели Дубенского района – 47,36%.
Меньше всего избирателей по итогам первого дня проголосовало в Алексинском районе – 32,48%.
В городе Туле:
- в Зареченском районе – 37,78%
- в Советском районе – 38,09%
- в Привокзальном районе – 33,80%
- в Пролетарском районе – 37,20%
- в Центральном районе – 35,47%
- В Ленинском районе явка составила 33,16%.
Выборы Президента России проходят 15, 16, 17 марта.