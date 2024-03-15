Выборы Президента РФ: явка избирателей на 15 марта – 37,43%

Фото избирком

Об этом сообщает тульский избирком.

По состоянию на 20.00 15 марта явка избирателей на выборах Президента России в Тульской области явка составила 37,43%.

Наибольшую активность проявили избиратели Дубенского района – 47,36%.

Меньше всего избирателей по итогам первого дня проголосовало в Алексинском районе – 32,48%.

В городе Туле:

в Зареченском районе – 37,78%

в Советском районе – 38,09%

в Привокзальном районе – 33,80%

в Пролетарском районе – 37,20%

в Центральном районе – 35,47%

В Ленинском районе явка составила 33,16%.

Выборы Президента России проходят 15, 16, 17 марта.