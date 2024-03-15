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Выборы Президента РФ: явка избирателей на 15 марта – 37,43%
Фото избирком

Выборы Президента РФ: явка избирателей на 15 марта – 37,43%

Об этом сообщает тульский избирком.

По состоянию на 20.00 15 марта явка избирателей на выборах Президента России в Тульской области явка составила 37,43%.

Наибольшую активность проявили избиратели Дубенского района – 47,36%. 

Меньше всего избирателей по итогам первого дня проголосовало в Алексинском районе – 32,48%.

В городе Туле:

  • в Зареченском районе – 37,78%
  • в Советском районе – 38,09%
  • в Привокзальном районе – 33,80%
  • в Пролетарском районе – 37,20%
  • в Центральном районе – 35,47%
  • В Ленинском районе явка составила 33,16%.

 Выборы Президента России проходят 15, 16, 17 марта.

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