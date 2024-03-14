  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области судебный пристав спас осужденного, у которого случился приступ эпилепсии - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области судебный пристав спас осужденного, у которого случился приступ эпилепсии
Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

В Тульской области судебный пристав спас осужденного, у которого случился приступ эпилепсии

ЧП произошло в суде.

В Одоевском межрайонном суде младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов оказал необходимую помощь 36-летнему осужденному с приступом эпилепсии.

ЧП случилось в перерыве судебного заседания, в ходе которого решался вопрос о замене мужчине наказания в виде обязательных работ на более строгое.

— Лейтенант внутренней службы Максим Замолотов увидел, что мужчине в коридоре стало плохо. По всем признакам у него случился эпилептический приступ. Сотрудник УФССП России по Тульской области мгновенно сориентировался и провел все необходимые действия для обеспечения свободного дыхания, что помогло спасти осужденному жизнь, — сообщили в пресс-службе ведомства.

До прибытия медицинской бригады мужчина находился под наблюдением судебного пристава.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:04 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьОдоев
Прочее
судебный пристав

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ефремове рухнувший с крыши снег повредил припаркованный автомобиль 
В Ефремове рухнувший с крыши снег повредил припаркованный автомобиль 
В Новомосковске в ДТП пострадали два человека
В Новомосковске в ДТП пострадали два человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.