В Тульской области судебный пристав спас осужденного, у которого случился приступ эпилепсии

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

В Одоевском межрайонном суде младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов оказал необходимую помощь 36-летнему осужденному с приступом эпилепсии.

ЧП случилось в перерыве судебного заседания, в ходе которого решался вопрос о замене мужчине наказания в виде обязательных работ на более строгое.

— Лейтенант внутренней службы Максим Замолотов увидел, что мужчине в коридоре стало плохо. По всем признакам у него случился эпилептический приступ. Сотрудник УФССП России по Тульской области мгновенно сориентировался и провел все необходимые действия для обеспечения свободного дыхания, что помогло спасти осужденному жизнь, — сообщили в пресс-службе ведомства.

До прибытия медицинской бригады мужчина находился под наблюдением судебного пристава.