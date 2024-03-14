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Сотрудники ГИБДД провели в Туле акцию «Нетрезвый водитель»
Фото УГИБДД по Тульской области.

Сотрудники ГИБДД провели в Туле акцию «Нетрезвый водитель»

Автомобилистам напомнили о наказании за пьяную езду.

Сотрудники Госавтоинспекции в Туле провели акцию «Нетрезвый водитель». 
В ходе мероприятия инспекторы провели беседы с автомобилистами о недопустимости управления транспортными средствами в нетрезвом виде.

Водителям напомнили, что нарушители рискуют лишиться права управления сроком до двух лет и быть оштрафованными на 30 тысяч рублей. 

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Также инспекторы раздали информационную памятку «Увидел пьяного за рулем? Позвони!», в которой указаны номера телефонов горячей линии «Нетрезвый водитель». В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем.

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