Оборонный кампус в Туле построят к 2030 году

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он появится на базе ТулГУ и ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

13 марта состоялась встреча губернатора Алексея Дюмина и Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Ключевой темой стало создание межвузовского оборонного кампуса на базе Тульского государственного университета и ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Проект подготовил ТулГУ совместно с правительством и предприятиями ОПК региона, входящими в Госкорпорацию «Ростех».

Строительство кампуса планируется приурочить к 100-летию ТулГУ в 2030 году и реализовать в два этапа.

На первом этапе планируется создать ОПК-центр, медико-биологический центр и гостиницу для студентов. На втором — завершить строительство жилых корпусов, в том числе двух гостиниц, и благоустройство прилегающей территории.

— В Послании Президента России Владимира Владимировича Путина особое внимание уделено вопросам технологического суверенитета. Создание кампуса позволит объединить усилия передовых институтов научной и образовательной сферы и обеспечить дальнейшее развитие региональной промышленности, — сказал Алексей Дюмин.