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Как тулякам получить данные из госфонда по землеустройству

Как тулякам получить данные из госфонда по землеустройству

13 марта 2024 года филиал ППК «Роскадастр» по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей.

13 марта 2024 года с 10.00 до 12.00 состоится горячая линия для заявителей по вопросу получения сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Напоминаем, что сокращен срок предоставления документов фонда при подаче заявления через Единый портал государственных услуг. Сотрудники филиала отрабатывают подобные запросы в течение одного рабочего дня.

На эти и другие вопросы ответит и. о. начальника отдела ведения архивов и фондов Наталья Панова по телефону: 8 (4872) 77-33-17, доб. 0-2291.
 

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