Как тулякам получить данные из госфонда по землеустройству

13 марта 2024 года филиал ППК «Роскадастр» по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей.

13 марта 2024 года с 10.00 до 12.00 состоится горячая линия для заявителей по вопросу получения сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Напоминаем, что сокращен срок предоставления документов фонда при подаче заявления через Единый портал государственных услуг. Сотрудники филиала отрабатывают подобные запросы в течение одного рабочего дня.

На эти и другие вопросы ответит и. о. начальника отдела ведения архивов и фондов Наталья Панова по телефону: 8 (4872) 77-33-17, доб. 0-2291.

