Вильфанд рассказал, когда придут долгожданные +15 градусов

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Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что настоящее тепло в умеренных широтах придет с апрелем.

По словам Романа Вильфанда, ожидается, что кульминация потепления наступит к середине апреля, когда столбики термометров смогут подняться до отметки в +15 градусов.

В апреле зимний холод постепенно уступит место весеннему теплу. Хотя сильных морозов в марте больше не предвидится, температурные колебания могут быть довольно ощутимыми (ночью температура может уходить в глубокий минус), а также возможны изменения атмосферного давления на протяжении всего месяца.

Метеорологи предсказывают, что предстоящий май окажется холоднее, чем в прошлом году. Причина тому -повышенная сейсмическая активность в районе Японского моря, что ухудшит погоду в России.

Во время майских праздников ожидается преимущественно ясная погода, с температурой воздуха от +14 до +18 градусов Цельсия.