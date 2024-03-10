  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Вильфанд рассказал, когда придут долгожданные +15 градусов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Вильфанд рассказал, когда придут долгожданные +15 градусов
Фото freepik.com

Вильфанд рассказал, когда придут долгожданные +15 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что настоящее тепло в умеренных широтах придет с апрелем.

По словам Романа Вильфанда, ожидается, что кульминация потепления наступит к середине апреля, когда столбики термометров смогут подняться до отметки в +15 градусов

В апреле зимний холод постепенно уступит место весеннему теплу. Хотя сильных морозов в марте больше не предвидится, температурные колебания могут быть довольно ощутимыми (ночью температура может уходить в глубокий минус), а также возможны изменения атмосферного давления на протяжении всего месяца.

Метеорологи предсказывают, что предстоящий май окажется холоднее, чем в прошлом году. Причина тому -повышенная сейсмическая активность в районе Японского моря, что ухудшит погоду в России.

Во время майских праздников ожидается преимущественно ясная погода, с температурой воздуха от +14 до +18 градусов Цельсия.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
погодатеплоапрель
Люди
Роман Вильфанд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юные туляки заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по бадминтону
Юные туляки заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по бадминтону
Хочешь помогать искать людей, но не знаешь как? Отряд «ЛизаАлерт» приглашает на встречу-знакомство
Хочешь помогать искать людей, но не знаешь как? Отряд «ЛизаАлерт» приглашает на встречу-знакомство
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.