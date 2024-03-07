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У двухлетнего ребенка в горле застрял саморез

У двухлетнего ребенка в горле застрял саморез

Врачи Ваныкинской больницы сумели удалить инородное тело под наркозом.

Мальчик поступил в детское отделение больницы скорой помощи имени Ваныкина с симптомами многократной рвоты и обильного слюнотечения.

Врач сразу заподозрил, что в глотке ребенка находится инородное тело. На рентгене медики увидели саморез, который частично перекрывал вход в гортань и упирался концами в стенки глотки. Было принято решение об удалении самореза под наркозом. 

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В результате проведенной манипуляции саморез успешно удалили.

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Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, продолжает лечение в стационаре больницы, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Уже совсем скоро врачи отпустят малыша домой, сообщают врачи Ваныкинской больницы.

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