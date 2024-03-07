У двухлетнего ребенка в горле застрял саморез

Мальчик поступил в детское отделение больницы скорой помощи имени Ваныкина с симптомами многократной рвоты и обильного слюнотечения.

Врач сразу заподозрил, что в глотке ребенка находится инородное тело. На рентгене медики увидели саморез, который частично перекрывал вход в гортань и упирался концами в стенки глотки. Было принято решение об удалении самореза под наркозом.

В результате проведенной манипуляции саморез успешно удалили.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, продолжает лечение в стационаре больницы, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Уже совсем скоро врачи отпустят малыша домой, сообщают врачи Ваныкинской больницы.